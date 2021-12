Câmara aprova projeto que regulamenta cobrança de ICMS em operação interestadual; acompanhe

Sessão virtual do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar 32/21, que regulamenta procedimentos para o pagamento do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços quando o consumidor final não é contribuinte do imposto. Devido às mudanças feitas pelo substitutivo do deputado Eduardo Bismarck, a matéria retorna ao Senado.

A proposta procura evitar falta de regulamentação a partir de 2022 em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou inconstitucionais várias cláusulas do Convênio 93/15, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o qual reúne todos os secretários estaduais de Fazenda.

O texto aprovado incluiu a obrigação de os estados manterem um site para o cálculo do tributo e com informações sobre cada tipo de operação.

Alíquota efetiva

A única votação em separado foi de emenda do deputado Alexis Fonteyne que, entre outras mudanças, propunha que os estados usassem apenas um critério para o cálculo do ICMS, fazendo referência somente à alíquota efetiva ou à alíquota nominal. A emenda foi rejeitada.

