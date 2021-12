Comissão de Orçamento marca votação de relatório final para segunda-feira

A Comissão Mista de Orçamento marcou para a próxima segunda-feira (20) a votação do relatório final do projeto de lei orçamentária do ano que vem (PLN 19/21). No cronograma original, a votação ocorreria nesta quinta-feira.

No entanto, o Congresso Nacional deve realizar nesta sexta-feira sessão para analisar vetos presidenciais que podem afetar a proposta orçamentária. Entre eles estão os vetos ao reajuste dos agentes comunitários de saúde e ao aumento do Fundo Eleitoral de R$ 2,1 bilhões para R$ 5,7 bilhões.

O Congresso precisa aprovar o projeto de lei orçamentária antes do recesso parlamentar, que começa em 22 de dezembro.