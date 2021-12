Plenário discute proposta sobre gastos com pessoal nas organizações civis; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia da sessão deliberativa e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 333/20, que susta a Portaria 377/20 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia a fim de evitar que a restrição de despesas com pessoal seja estendida às entidades que forma parcerias com órgãos públicos.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) leu o parecer da relatora, deputada Leandre (PV-PR), que é favorável à proposta.

