A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para tratar do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave). A iniciativa, que acaba com a venda de carros com o DUT (ou CRV) em branco, não contou com o apoio de todos os participantes, já que alguns parlamentares acham que proposta pode ameaçar a existência dos despachantes.