Comissão discute reconhecimento de local como patrimônio cultural do DF

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (17) para debater a inclusão do local denominado Mercado Sul de Taguatinga como patrimônio material e imaterial do Distrito Federal.

A deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu a audiência, disse que a comunidade organizada de Taguatinga criou o movimento Mercado Sul Vive "para lutar pelo reconhecimento do local como Patrimônio Cultual e Histórico do DF".

Segundo ela, esse território já é um patrimônio por seus diversos saberes, suas inúmeras formas de expressão, pelos objetos ali preservados, suas celebrações que agregam todo o Distrito Federal e seus lugares onde ritos ancestrais e futuristas são praticados.

Para Erika Kokay, o Mercado Sul precisa urgentemente ser reconhecido para que sua comunidade "seja fortalecida em seu processo de apropriação e revitalização do espaço citadino; e para que possam ser tomadas medidas imediatas de salvaguarda, manutenção e promoção das práticas de seu território".

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues;

- representante do projeto Retomar para Reinventar, Webert da Cruz;

- o defensor público do DF, Ronan Ferreira Figueiredo;

- a representante do Conselho de Cultura do DF, Rita Andrade;

- o antropólogo e especialista em Patrimônio Cultural, Paique Duques Santarém;

- a produtora cultural Giuliana Leticia;

- representante do BR Cidades, da Universidade de Brasília (UnB), Liza Maria Souza de Andrade; e

- representante do movimento Mercado Sul Vive, Cid Aroeira.

Hora e local

A audiência será às 14 horas, no plenário 8.