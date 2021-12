Câmara aprova projeto que reformula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 27/20, que reformula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, tornando impenhoráveis as quotas-parte de capital das cooperativas de crédito, permitindo o pagamento de bônus e prêmios para atrair novos associados e incluindo as confederações de serviços no sistema. A matéria será enviada ao Senado.

A matéria, de autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), foi aprovada na forma do substitutivo do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), que fez apenas alguns ajustes de termos, permitindo a gestão de recursos oficiais ou de fundos públicos ou privados por cooperativas de crédito, contanto que sejam para concessão de garantias aos associados, em operações com a própria cooperativa gestora ou com terceiros.

