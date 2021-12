Comissão promove seminário com especialistas para debater qualidade das informações sobre a pandemia

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (16) seminário com o tema "Pandemia: um panorama de conjunturas".

O encontro acontece a partir das 10 horas, em locar a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), que pediu o debate, disse que o seminário pretende viabilizar um amplo debate, com a participação de autoridades médicas e científicas, e outros indivíduos de notório saber, a respeito de diversos tópicos relacionados à pandemia de Covid-19.

Segundo a deputada, desde o início da pandemia observa-se uma grande dificuldade de acesso, por parte do cidadão comum, de informações objetivas e isentas no tocante à doença provocada pelo novo coronavírus, e diversos temas relacionados à crise sanitária por que passa o mundo.

"Institutos de pesquisa, órgãos de imprensa, mídias sociais, laboratórios farmacêuticos e diversas outras instâncias, em parte pelas dificuldades inerentes à doença ainda muito recente, mas também por conta de distorções ideológicas, apresentam dados frequentemente incompatíveis, e opiniões radicalmente discordantes", disse.

Para a deputada, a escassez de informações seguras para a orientação do cidadão brasileiro em relação às inúmeras medidas relacionadas à pandemia (tais como a vacinação e o passaporte sanitário, por exemplo) constitui "um grave obstáculo ao exercício de suas liberdades democráticas, especialmente com o crescimento exponencial de jornais, sítios eletrônicos e redes sociais virtuais que favorecem a propagação de notícias inverídicas".

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- a médica psiquiatra Akemi Shiba;

- o diretor-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Francisco Eduardo Cardoso Alves;

- a representante do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear Giovana Lara;

- o coordenador nacional do movimento Legislação e Vida, Hermes Rodrigues Nery;

- o procurador do Estado de Sergipe José Paulo Leão Veloso Silva;

- a médica Maria Emília Gadelha Serra;

- o professor da Universidade de São Paulo (USP) Paolo Zanotto; e

- o promotor de Justiça e professor da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná Vitor Hugo Nicastro Honesko.