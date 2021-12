Câmara aprova texto-base do projeto que cria o programa BR do Mar; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o parecer do relator, deputado Gurgel, para as emendas do Senado ao projeto de lei que cria o programa BR do Mar e libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem (entre portos nacionais) sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. O Plenário deve votar ainda em separado algumas emendas destacadas pelos partidos que não concordaram com o parecer.

De acordo com o texto do PL 4199/20, aprovado pela Câmara ano passado, já a partir da publicação da futura lei as empresas poderão afretar uma embarcação a casco nu, ou seja, alugar um navio vazio para uso na navegação de cabotagem.

Depois de quatro anos de uma transição, o afretamento de navios estrangeiros será livre. Assim, depois de um ano da vigência da lei, poderão ser dois navios; no segundo ano de vigência, três navios; e no terceiro ano da mudança, quatro navios. Daí em diante, a quantidade será livre, observadas condições de segurança definidas em regulamento.

