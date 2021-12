Plenário começa a votar proposta sobre BR do Mar; acompanhe

Foi aberta há pouco a Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou a votação do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem - BR do Mar (PL 4199/20).

Lira disse que também deverá votar o projeto que estabelece critérios de outorga mediante autorização para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (PL 3819/20).

Os parlamentares vão continuar a votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 46/21. A proposta contém os trechos não promulgados da versão do Senado para a PEC dos Precatórios (PEC 23/21), como o limite para pagamento dessas dívidas.

O texto-base da PEC 46 foi aprovado na noite desta terça-feira (14) e os deputados precisam concluir a análise dos destaques apresentados pelos partidos na tentativa de retirar trechos da proposta.

