Comissão debate resultados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena na Bahia

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (15) os resultados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena na Bahia. A audiência pública atende a requerimento dos deputados Hildo Rocha (MDB-MA) e Jorge Solla (PT-BA).

Na avaliação dos parlamentares, um dos grandes desafios do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSus) é garantir a qualidade do atendimento à população indígena. “Os distritos sanitários especiais indígenas (Dseis) devem realizar um trabalho estruturado, com equipes de saúde bem montadas para realizar um atendimento de qualidade, mesmo nas aldeias mais distantes”, afirmam.

Eles destacam que as populações indígenas são sensíveis às enfermidades em razão de habitarem regiões isoladas e de difícil acesso e também são vítimas de doenças como infecções respiratórias, hepatite, malária, entre outras.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (Dsei), Adilton Gomes Assunção;

- o coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia(Mupoiba), Agnaldo Pataxó;

- o coordenador do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisis), Erivelto Fernandes do Nascimento; e

- o coordenador de Políticas para os Povos Indígenas da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Jerry Matalaue.

Confira a lista completa de convidados

A audiência pública está marcada para as 17 horas, no plenário 11.