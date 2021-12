Comissão discute impacto no turismo da ampliação do transporte rodoviário de passageiros

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (15) para discutir o impacto no turismo da ampliação do mercado de transporte rodoviário de passageiros.

O debate é uma iniciativa do deputado Bacelar (Pode-BA). Ele afirma que, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, diversos órgãos governamentais flexibilizaram medidas com o intuito de ampliar o fluxo de passageiros em ônibus interestaduais.

"Queremos ouvir representantes do poder público e da iniciativa privada para analisar os benefícios que devem ser colhidos pelo setor de turismo com o aquecimento do mercado de transporte rodoviário", explicou Bacelar.

O elevado preço das passagens aéreas também tem contribuído para o aumento das viagens de ônibus. Para se ter uma ideia desse novo cenário, o Buser, aplicativo de viagens rodoviárias, teve crescimento triplicado em 2021 se comparado ao ano anterior.

Foram convidados para a audiência pública representantes do Ministério da Infraestrutura; da Ciência, Tecnologia e Inovações; da Economia; e do Turismo; da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); LCA Consultores; e da Buser Brasil Tecnologia LTDA.

A reunião será realizada no plenário 9, às 17 horas.