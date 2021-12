Relator da Comissão Mista sobre Migrações apresenta relatório anual de atividades nesta quarta

Comissão foi criada para acompanhar movimentação migratória no Brasil - (Foto: Reprodução/NBR)

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados se reúne nesta quarta-feira (15) para receber o relatório de atividades do ano, assinado pelo deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE). A Comissão é presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

O colegiado se reuniu oito vezes em 2021, a partir do mês de agosto. Foram quatro audiências públicas e três reuniões deliberativas para decidir sobre requerimentos, diligências e emendas orçamentárias – além da sessão de instalação e eleição da sua mesa diretora.

A Comissão Mista sobre Migrações foi criada em 2019 para acompanhar a movimentação migratória no Brasil e as políticas públicas para o atendimento de refugiados. Neste ano, a Comissão debateu o problema do tráfico de pessoas durante a pandemia de Covid-19, foi ao Recife verificar a situação de migrantes venezuelanos e ouviu refugiados sírios e afegãos.

A reunião será realizada às 10h30, no plenário 9 da Ala Senador Alexandre Costa, no Senado Federal.