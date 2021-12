Comissão debate formas de reduzir roubos em shopping centers

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (15) para discutir formas de reduzir a ocorrência de crimes no interior de shopping centers. O debate será realizado no plenário 12, às 13 horas.

O deputado Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ), que propôs a realização do debate, disse que, segundo a associação nacional de shoppings centers, foram registrados 303 roubos nesses centros comerciais em cinco anos. O alvo preferencial dos bandidos são joalherias.

"Com a chegada das festas de fim de ano, existe a possibilidade de aumento no número de crimes contra estabelecimentos comerciais. Isso faz com que as autoridades fiquem em alerta em novos casos", disse.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o diretor-geral da Polícia Civil da capital do Rio de Janeiro, delegado Antenor Lopes Martins Júnior;

- o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), Rodolfo Laterza;

- o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rodrigo Teixeira de Oliveira; e

- o assessor jurídico da Associação Brasileira de Shopping Centers, Sérgio Vieira.

