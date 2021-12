Comissões debatem com especialistas chegada ao Brasil de nova variante da Covid-19

A Comissão de Seguridade Social e Família, com a participação da Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil, realiza audiência pública nesta quarta-feira (15) para discutir a variante ômicron do novo coronavírus.

A audiência será realizada às 14 horas, no plenário 7, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), uma das autoras do pedido de audiência, lembra que a nova variante da Covid-19 detectada na África do Sul acendeu o alerta entre autoridades de saúde de todo o mundo.

"Cientistas temem que essa nova versão do coronavírus seja mais mais transmissível e 'drible' o sistema imunológico. Em termos práticos, isso significa não só mais infecções, o que aumenta consequentemente as hospitalizações e mortes, mas a possibilidade de que as vacinas disponíveis hoje possam ser menos eficazes contra ela", disse a deputada.

Ainda segundo Carmen Zanotto, a chave para entender por que a nova variante trouxe tamanha preocupação se deve ao seu alto número de mutações. "Vírus fazem cópias de si mesmos para se reproduzir, mas não são perfeitos nisso. Erros podem acontecer, resultando em uma nova versão ou variante. Se isso der ao vírus uma vantagem de sobrevivência, a nova versão prosperará. Quanto mais chances o coronavírus tem de fazer cópias de si mesmo em nós, mais oportunidades existem para que as mutações ocorram", observou ela.

Debatedores

Foram convidados para o debate, entre outros, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres; o biólogo, microbiologista e pesquisador em epidemiologia genômica da Universidade Yale Anderson Brito; e a biomédica e virologista Lorena Chaves.

Veja a lista completa de convidados