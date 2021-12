Maranhão antecipa dose de reforço da vacina contra covid-19

O governo do Maranhão reduziu de cinco para quatro meses o intervalo mínimo necessário para aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19. A decisão vale para todas as pessoas com 18 anos ou mais que já tenham completado o esquema vacinal básico (primeira e segunda doses).

Em nota, o governo maranhense informou que o imunizante usado deverá ser preferencialmente o da Pfizer. Caso não seja possível, doses da AstraZeneca e da Janssen também poderão ser aplicadas como reforço, independentemente do esquema vacinal primário.

De acordo com o comunicado, a antecipação da terceira dose se deu por conta da confirmação de casos da variante Ômicron no país.

O último levantamento do Ministério da Saúde aponta seis casos – três em São Paulo, dois no Distrito Federal e um no Rio Grande do Sul. Há ainda um caso em investigação em São Paulo.