Comissão mista debate situação dos brasileiros no exterior

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados promove nesta sexta-feira (3) uma audiência pública para discutir a situação dos brasileiros no exterior. O debate atende a requerimento do presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS).

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- o coordenador de projetos na Organização Internacional para as Migrações (OIM), Guilherme Otero;

- a voluntária do Grupo Mulheres do Brasil Andrea Clemente;

- a coordenadora de projetos sobre tráfico de pessoas e direitos de migrantes na Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad), Graziella Rocha;

- a presidente da Comissão de Migrações e Comércio Exterior da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal, Clarita Costa Maia; e

- o diretor de Pesquisas da Prefeitura de Boston e Coordenador da Vota Brasil 2022, Álvaro Lima.

A audiência interativa está marcada para as 14h30. Os interessados podem participar ao vivo por meio do portal e-Cidadania.

A comissão, criada em 2019, tem como missão fiscalizar e monitorar questões que tratem de movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e sobre os direitos dos refugiados. O colegiado tem como vice-presidente a deputada Bruna Furlan (PSDB-SP) e o relator é o deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE).