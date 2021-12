Audiência vai discutir requisitos para entrada de novas empresas no setor aéreo

As concessões aéreas são regulamentadas por resoluções da Anac - (Foto: Jonathan Campos/AEN-Paraná)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na segunda-feira (6) para discutir os requisitos do processo de outorga de concessões aéreas, regulamentado por resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - Resolução 377/16 e outras. O tema também consta do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Regulamento Brasileiro de Aviação (Rebac).

O deputado Roman (Patriota-PR), que solicitou a audiência, afirma que são necessárias mudanças nos normativos da Anac para vedar a entrada no mercado de empresas sem regularidade fiscal e com capital social inferior ao necessário para a atividade aérea. "Ocorreram fatos preocupantes no serviço de transporte aeroviário, principalmente em se falando da nova empesa de aviação, a ITA - Itapemirim Transportes Aéreos", diz o deputado.

Roman ressalta que a ITA, de acordo com informações divulgadas pela imprensa, "encontra-se em recuperação judicial, tendo dívidas bilionárias, apresentando cancelamentos de voos antes mesmo de realizar o voo inaugural".

"Recebemos a informação que, após um mês de atividade, continuam cancelando voos e já atrasaram benefícios e salários de funcionários e técnicos, e ainda tiveram alguns deles sendo remunerados com Pix por outras empresas", afirma o deputado.

"Observando o estado de debilidade financeira das empresas aéreas no Brasil e no mundo, tendo inclusive algumas delas sucumbido – deixando dívidas trabalhistas e tributárias com prejuízo para milhares de funcionários e para os entes públicos – é que entendemos que as regras para a concessão devem ser revistas", diz o parlamentar.

Convidados

Foram convidados para o debate:

- o superintendente de Serviços Aéreos da Anac, Rafael José Botelho Faria;

- o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira;

- o presidente do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva;

- o advogado e representante da Família Cola, sucedida na recuperação judicial pelos novos proprietários da Viação Itapemirim, Olavo Chinaglia.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 12, e poderá ser acompanhada ao vivo e de forma interativa no site e-democracia.