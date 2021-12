Rio recebe novas doses de vacina contra gripe e retoma imunizações

O município do Rio de Janeiro recebeu 160 mil doses de vacina contra a gripe e já retomou a imunização da população contra a doença. Ontem (30) a vacinação chegou a ser suspensa devido à falta de imunizante em algumas unidades de saúde.

Com a chegada das novas doses, no entanto, a imunização já foi retomada em alguns postos de saúde. A expectativa é que todos os pontos de vacinação já estejam com o imunizante até as 14h de hoje (1º).

A cidade do Rio vive um surto de influenza A (H3N2), com vários casos registrados nos últimos dias. Por isso, a prefeitura decidiu convocar toda a população para se vacinar contra a doença.