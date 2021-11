Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes será instalado no Senado

Criação do grupo, proposto por Marcos do Val (no telão), foi aprovado pelo Senado em março, em reunião presidida por Rodrigo Pacheco (E)

Será nesta terça-feira (30), a partir das 11h, a instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos (EAU). Na ocasião, ocorrerá também a eleição da Comissão Executiva do grupo parlamentar e a deliberação sobre o Regulamento Interno. Além de senadores, o grupo poderá incluir também deputados federais.

A criação do grupo parlamentar foi aprovada pelo Plenário em março, a partir de projeto de resolução (PRS 15/2021) de Marcos do Val (Podemos-ES). De acordo com o senador, o grupo vai contribuir para o aperfeiçoamento das relações bilaterais em prol das respectivas populações e deve ampliar os laços de amizade e culturais com os povos emiradenses. Ele destaca ainda que o país tem intenção de fazer investimentos no Brasil.

Em 2020, apesar da pandemia, o comércio entre Brasil e os Emirados Árabes aproximou-se de U$ 3 bilhões. O Brasil exportou mais de U$ 2 bilhões para o país árabe e importou U$ 734 milhões, conseguindo um superávit superior a U$ 1,3 bilhão. O Brasil exporta especialmente frango, ouro, açúcar, carne bovina e celulose para os EAU. O país é formado por uma federação composta por sete emirados, incluindo Dubai e Abu Dhabi.