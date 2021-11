Iluminação verde do Senado celebra o Dia Nacional da Homeopatia

A cúpula e a torre do Anexo I do Senado Federal serão iluminadas de verde durante este sábado (27) e domingo (28) em alusão ao Dia Nacional da Homeopatia, comemorado em 21 de novembro, e ao movimento Novembro Verde trata-se com Homeopatia. A solicitação foi feita pela Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB).

O Dia Nacional da Homeopatia celebra a data em que o médico e botânico francês Benoît Jules Mure desembarcou no Brasil, em 1840, e se tornou o maior incentivador desse tipo de terapia no país. Já o o movimento Novembro Verde, de acordo com a AMHB, nasceu em 2014 com objetivo de divulgar a homeopatia, e conta com a adesão de profissionais de diversas áreas, como medicina, odontologia, farmácia, veterinária e agronomia.

Definição

Segundo o Ministério da Saúde, a homeopatia é um sistema de caráter holístico e vitalista, que vê a pessoa como um todo e possui três princípios fundamentais: a Lei dos Semelhantes, a experimentação no homem sadio e o uso da ultradiluição de medicamentos.