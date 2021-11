CRE mostra gastronomia e artesanato do Sul e do Centro-Oeste do País nesta quinta-feira

Reunião na quinta-feira encerrará um ciclo que abrangeu as cinco região do Brasil - Leopoldo Silva/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) dará sequência nesta quinta-feira (2), a partir das 10h, ao ciclo de debates sobre a internacionalização da economia criativa, da gastronomia e do turismo como indutores do desenvolvimento regional. Para fechar a primeira fase do ciclo com a participação de todas as regiões do Brasil, a audiência pública irá abordar as produções da Região Sul e Centro-Oeste.

A iniciativa é uma parceria da Comissão, presidida pela senadora Kátia Abreu (PP-TO), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Na sequência da audiência pública, será realizada degustação de comidas típicas do Centro-Oeste e do Sul no Restaurante dos Senadores.

Na véspera do evento, na quarta-feira (1º), também está prevista inauguração de uma mostra de artesanato no Espaço Ivandro Cunha Lima, reunindo trabalhos representativos das duas regiões, com a presença de diplomatas e autoridades nacionais e estrangeiras.

“O Senado está promovendo a cultura nacional e abrindo portas para gerar emprego e renda para nosso povo”, afirma a senadora Kátia Abreu, destacando que artesanato e culinária são setores com capacidade para impulsionar o crescimento, ao mesmo tempo em que promovem a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. São setores que contribuem, ainda, para o desenvolvimento do turismo, atividade que tem efeito multiplicador na economia local.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, elogiou a iniciativa. “Feita a partir da criatividade e do trabalho dos artesãos do Brasil e dos chefes de cozinha brasileiros, o ciclo realizado pela CRE mostra que as pessoas estão motivadas e dispostas a trabalhar para que o Brasil venha a ser aquilo que nós queremos que o País seja, com prosperidade e desenvolvimento”.

Convidados

Participam da audiência o presidente do Sebrae; a vice-presidente do Conselho de Administração da Associação das Operadoras de Turismo (Braztoa) e diretora da Pomptur, Marina Figueiredo; o assessor da diretoria geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Antônio Henrique Borges Paula; a chef Ana Paula Jacques e o chef Paulo Coelho Machado Neto.

Na degustação de comidas típicas, além dos palestrantes, confirmaram presença os seguintes chefes: Juliana Barroso, Marcelo Augusto de Aquino Cotrim, Adriano Barrozo Di Renzo, Narvbal Correa e Marcos Livi.

Produções do Sul e do Centro-Oeste

Da arquitetura à alimentação, passando por festas típicas, o Sul recebeu influência de imigrantes alemães, italianos, poloneses e ucranianos. No artesanato, destaca-se a lã de ovelha, base dos cobertores, agasalhos, tapeçaria e decoração de ambientes. Na gastronomia, barreado, farofa de pinhão, carreteiro de linguiça e churrasco.

Diretamente ligado às influências indígenas e dos colonizadores que chegaram em comitivas à região, o Centro-Oeste produz rico artesanato em barro, tapeçaria, madeira, prata e pedras semipreciosas. Na gastronomia, não pode faltar arroz com pequi, pamonha, bolinho de arroz em Cuiabá e caldo de piranha.

O ciclo de debates sobre o tema faz parte de um dos eixos do plano de trabalho da comissão. As duas primeiras audiências aconteceram em setembro, destacando, respectivamente, as particularidades da Região Norte e da Região Sudeste. O potencial turístico da gastronomia nordestina foi o tema da última audiência pública sobre o tema, realizada no final de outubro.