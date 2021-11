CRE vai sabatinar mais nove indicados para embaixadas na terça

Depois de aprovar na quinta-feira (25) 11 indicados para embaixadas e órgãos internacionais, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) volta a se reunir na terça-feira (30), a partir das 8h30, para sabatinar nove diplomatas.

Entre os nomes que aguardam avaliação da CRE, está o do ministro de primeira classe Pedro Miguel da Costa e Silva, indicado para chefiar a missão brasileira junto à União Europeia, que tem sede em Bruxelas, Bélgica.

Costa e Silva já serviu como chefe de chancelaria em Madri (Espanha) e Ottawa (Canadá). Atualmente ocupa o cargo de secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério de Relações Exteriores. A indicação (MSF 49/21) é relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

Também está na lista a diplomata Márcia Donner Abreu, indicada para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na Coreia do Sul. Entre outros cargos, Márcia Abreu foi delegada permanente adjunta do Brasil na Unesco; representante permanente adjunta do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) e embaixadora no Cazaquistão, Turcomenistão e Quirguistão entre julho e dezembro de 2018. Desde 2020, é secretária de Ásia, Pacífico e Rússia do Itamaraty.

Se aprovadas, as indicações seguem para decisão do Plenário.