Subcomissão da educação na pandemia ouve representantes de estados e municípios

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia fará audiência pública na segunda-feira (29), às 10h. Os senadores vão ouvir Fátima Gavioli, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), e Luiz Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Gavioli também é secretária de Estado da Educação de Goiás.

Este será o sexto debate do ciclo promovido pelo colegiado, que funciona no âmbito da Comissão de Educação. O objetivo é avaliar os impactos da pandemia na educação básica, discutir o planejamento e as ações quanto ao retorno das aulas presenciais e debater uma agenda estratégica educacional para os próximos anos, com vistas a recuperar as perdas no aprendizado acontecidas durante a pandemia.

Instalado em 13 de setembro, o colegiado tem prazo de 120 dias de funcionamento e é presidido pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR). Além dele, há outros quatro integrantes titulares: Antonio Anastasia (PSD-MG), Confúcio Moura (MDB-RO), Wellington Fagundes (PL-MT) e Zenaide Maia (Pros-RN).