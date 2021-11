Wellington Fagundes defende estreitamento de laços entre Brasil e Arábia Saudita

Presidente do grupo parlamentar Brasil-Arábia Saudita, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) afirmou em pronunciamento que é preciso estreitar os laços entre os dois países Ele se reuniu nesta quinta-feira (25) com o embaixador Ali Abdullah Bahitham e com o ministro de assuntos exteriores, príncipe Faisal Bin Furhan Al Saud.

Ele citou o potencial de possíveis relações comerciais e de cooperação entre os dois países, ao lembrar que o Brasil, por suas riquezas naturais e pela potência do agronegócio, se destaca na exportação de frutas, carnes e commodities agrícolas para a Arábia Saudita.

— Para se ter uma ideia, no ano passado, quase metade de tudo o que exportamos em termos de carnes de aves teve como destino os portos árabes. De açúcar e melaço, foram 20% do total produzido e exportado pelo Brasil, citou.

Em contrapartida, continuou o senador, o Brasil pode ser beneficiado com investimentos em projetos de infraestrutura, nos setores de energia, ferrovia, portos, óleo e gás.

— Além disso, financiarmos os tais empreendimentos inovadores que transformam a nossa mão de obra e o nosso cenário econômico, especialmente nesse pós-pandemia. E por que também não citar, nesses tempos obscuros de pandemia, a possibilidade de fomentarmos acordos de cooperação em ciência, tecnologia, saúde e educação, defendeu.

Wellington Fagundes adiantou que na próxima reunião do grupo parlamentar serão tratados temas como o fim da dupla tributação, pleito proposto pela Arábia Saudita em 2019, para facilitar investimentos sugeridos pelo Brasil em 2016.