CDR discute instrumentos de mensuração do turismo nesta segunda

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado promove na segunda-feira (29), a partir das 18h, debate sobre o tema “Conta-Satélite do Turismo: os instrumentos de mensuração da atividade turística e sua importância para o desenvolvimento do setor”.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), "as contas-satélites são uma extensão do Sistema de Contas Nacionais. Elas permitem a elaboração de análises sobre o perfil e a evolução de um setor de forma comparável ao total da economia, medido pelas Contas Nacionais".

A reunião, que será semipresencial, compõe a 13ª mesa de um ciclo de debates sobre o turismo que vem sendo promovido pela CDR. O presidente dessa comissão é o senador Fernando Collor (Pros-AL).



Foram convidados para o debate: o prefeito de Penedo (AL), Ronaldo Lopes, e representantes do Ministério do Turismo, do IBGE, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Fluminense (UFF) e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (Setur/SP).