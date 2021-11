Grupo parlamentar discutirá na segunda-feira resultados da COP 26

O Grupo Parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica promove na segunda-feira (29) a terceira reunião de 2021, com a finalidade de discutir os resultados da COP 26 e os desafios para a diplomacia parlamentar da Amazônia. A reunião será realizada às 16h de forma remota.

A COP 26 foi a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, em Glasgow, na Escócia. A conferência teve como objetivo estimular o combate às mudanças climáticas com ações conjuntas entre os países. Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas e ativistas participaram da COP 26, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Convidados

Para participar da reunião foram convidados:

Manuel Pulgar Vidal, ex-ministro do Meio Ambiente do Peru. Anfitrião da COP 24 (Lima/Peru). Participou da COP 26 como líder de Prática Global de Clima e Energia no World Wide Fund for Nature, WWF International;

Deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara (2019/2020). Participou da COP 26 como parlamentar do Brasil;

Embaixador Vieira Vargas, diplomata com vasta experiência como negociador do Brasil nas áreas de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Participou da COP 26 como assessor internacional do Governo do Pará.

Grupo

O grupo parlamentar foi criado em março de 2021 para dar suporte ao Parlamento Amazônico e viabilizar a integração entre as Casas parlamentares dos países ligados à Floresta Amazônica. O colegiado também pode manter relações culturais e de intercâmbio, bem como cooperação técnica, com entidades nacionais e estrangeiras.

Por Ana Paula Marques com supervisão de Patrícia Oliveira.