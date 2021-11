Comissão declara Bagé Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro Sangue Inglês

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (25) o projeto que confere o título de Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro Sangue Inglês ao Município de Bagé (RS). O PL 6.574/2019, da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do relator, senador Paulo Paim (PT-RS). O texto segue para o Plenário do Senado.

Bagé? tem quase metade da criação brasileira de cavalos da raça Puro Sangue Inglês (PSI). No trecho da RS-153 que liga Bagé? e Aceguá (RS) há um grande número de haras reconhecidos mundialmente pela qualidade na produção de cavalos PSI.

— Com essa marca, o grande Prêmio Brasil de Turfe comprovou o trabalho feito pelos criatórios da região. Os haras de Bagé? e Aceguá são referências internacionais, cujos diferenciais estão no solo, no clima, na pastagem e na mão de obra qualificada. Dessa forma, é justa e meritória a iniciativa de conceder o título de Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro Sangue Inglês ao município que mantém os maiores e melhores números da raça no Brasil — disse Paim.