Comissão 'batiza' trecho da BR-060 com nome de motociclista vítima de acidente de trânsito

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (25) Projeto de Lei (PL) 5.657/2019, que denomina Rodovia Dalton Derzi Wasilewski todo o trecho da BR-060 situado no estado de Mato Grosso do Sul. O texto da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável do relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). A matéria segue para o Plenário.

Nascido em Ponta Porã (MS), Dalton Derzi Wasilewski vivia em Campo Grande (MS). Era integrante de um clube de motociclistas que se encontravam regularmente para confraternizações e passeios, além de realizar trabalhos de caridade. Em 2013, com apenas 36 anos de idade, Wasilewski faleceu em um acidente de moto motivado pela ausência de sinalização em um quebra-molas em uma via da capital do estado.

Ele atuava na montagens de arquibancadas, palanques e palcos para grandes eventos. Após a morte do empresário, os colegas do clube o homenagearam, adotando suas iniciais como nome do grupo, o DDW Motorcycle.

— A homenagem que hora se propõe nos parece justa e oportuna, porque celebra um cidadão sul-mato-grossense que partiu de forma precoce e deixou saudades naqueles que admiravam seu caráter honesto e generoso — disse Nelsinho Trad.

O PL 5.657/2019 denomina Rodovia Dalton Derzi Wasilewski toda a extensão da BR-060 no Mato Grosso do Sul. Trecho começa em Chapadão do Sul (MS), na divisa com Goiás, até a fronteira com o Paraguai.