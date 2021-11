Secretaria da Saúde distribui cerca de 180 mil vacinas da Pfizer nesta quinta, dia 25

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá na quinta-feira (25/11) cerca de 180 mil vacinas contra a Covid-19 da fabricante Pfizer às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS). Em torno 100 mil unidades chegaram ao Estado no fim da manhã de terça-feira (23/11), e serão destinadas a dar seguimento à vacinação de adolescentes.

As demais serão utilizadas para a aplicação da segunda dose de quem recebeu a primeira há oito semanas ou mais, e estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira (24/11), 817 mil gaúchos estão com o prazo de aplicação da segunda dose da vacina em atraso, ou sem o registro dessa aplicação no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização. A faixa etária que menos voltou aos postos de saúde para a segunda dose foram os jovens de 20 a 34 anos, que, juntos, representam quase metade da estimativa (397 mil). Estão no período ideal para receber a segunda dose 167 mil pessoas.

O período ideal representa uma janela de uma semana após o intervalo de espera entre as doses indicado para cada uma das vacinas. Após uma semana, é considerado em atraso.

Nesta quarta-feira (24/11), apesar de a cobertura vacinal completa da população adulta do Rio Grande do Sul estar em 85,1%, entre o grupo de adultos jovens de 20 a 24 anos esse índice cai para 66%. Na faixa de 25 a 29 anos, 72%, e entre as pessoas de 30 a 34 anos está em 78%.

“Ainda longe do que precisamos para atingir a imunização coletiva e diminuir a circulação do vírus”, explica a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Ela destacou que apenas uma aplicação das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer – que requerem segunda dose – além de oferecer uma resposta imune menor, a durabilidade da resposta também é menor. “A eficácia da vacina apontada por estudos clínicos só pode ser atingida com o esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses”, enfatiza. Entre as vacinas aplicadas no Brasil, até o momento, apenas a fabricante Janssen é aplicada em dose única.

Em relação à dose de reforço, são 766 mil gaúchos que já poderiam ter buscado a vacina, entre profissionais de saúde, idosos e imunossuprimidos, além de 96 mil que estão na semana ideal para recebê-la.

DISTRIBUIÇÃO

As seguintes CRS e secretaria buscarão as doses na Ceadi, em Porto Alegre:

• 1ª CRS (Porto Alegre)

• 6ª CRS (Passo Fundo)

• 7ª CRS (Bagé), levará também a carga da 3ª (Pelotas)

• 10ª (Alegrete)

• 14ª (Santa Rosa), levará também as cargas das 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo) e 17ª (Ijuí)

• 18ª (Osório)

• Secretaria Municipal de Porto Alegrete

Vão retirar as doses em data alternativa:

• 2ª CRS (Frederico Westphalen)

• 13ª CRS (Santa Cruz do Sul)

Doses transportadas em veículos da SES:

• 4ª (Santa Maria)

• 5ª (Caxias do Sul)

• 8ª (Cachoeira do Sul)

• 11ª (Erechim)

• 15ª (Palmeira das Missões)

• 16ª (Lajeado)