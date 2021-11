Acidente envolvendo caminhão é registrado na RSC-472

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã da sexta-feira (19/11), na RSC 472, próximo à ponte do Rio Turvo, no município de Três passos.

Segundo as informações, um caminhão saiu da pista desceu um barranco e acabou capotando. Os ocupantes do veículo sofreram escoriações leves e foram socorridos por pessoas que passavam pelo local e conduzidos ao Hospital de Caridade de Três Passos.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

