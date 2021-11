Senado fará sessão para celebrar os 90 anos do Cristo Redentor

Os 90 anos do Cristo Redentor serão tema de sessão especial do Senado no próximo dia 26, às 10h. O monumento, que fica no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. A celebração atende pedido do senador Carlos Portinho (PL-RJ). No requerimento, ele destaca que o monumento tornou-se um dos ícones do Brasil mais conhecidos internacionalmente.

“Símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, o Cristo Redentor foi tombado definitivamente como patrimônio nacional em dezembro de 2009 e acolhe, com seus braços abertos, todo e qualquer cidadão que vive ou visita a cidade”, apontou o senador.

Romário (Podemos-RJ), Wellington Fagundes (PL-MT), Eduardo Girão (Podemos-CE), Daniella Ribeiro (PP-PB), Jorginho Mello (PL-SC) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) também assinam o requerimento.

Obra

Projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Landowski, o engenheiro francês Albert Caquot e o escultor romeno Gheorghe Leonida, o Cristo Redentor é uma estátua em estilo art déco, instalada a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca. Alcança trinta metros de altura, sem contar os oito metros do pedestal, e braços que se estendem por 28 metros de largura. A estátua pesa 1.145 toneladas e é a terceira maior escultura de Cristo no mundo.

A estátua foi feita de concreto armado, com revestimento em pedra sabão, escolhida por suas qualidades duradouras e facilidade de uso. A construção durou nove anos, entre 1922 e 1931.