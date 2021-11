Pantanal precisa de arcabouço jurídico que possa garantir sua conservação, diz Wellington

Em pronunciamento nesta quarta-feira (17), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) destacou a realização, em Cuiabá, da Conferência sobre o Estatuto do Pantanal: Sociedade e Natureza em Equilíbrio. Com o objetivo de discutir caminhos para a conservação e o desenvolvimento sustentável do bioma, o evento foi promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em parceria com a Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do estado, de 10 a 12 de novembro.

Wellington destacou que a conferência decorre do projeto de lei de autoria dele — o PL 5.482/2020, que cria o Estatuto do Pantanal. Segundo ele, a programação inclui temas importantes, debatidos com a participação de especialistas de várias áreas do conhecimento, que contribuíram muito para o embasamento dessa proposta legislativa.

— O Pantanal precisa, até hoje, de um arcabouço jurídico que possa orientar sua ocupação de forma a garantir a sua conservação e, acima de tudo, garantir a possibilidade de usufruto às futuras gerações.

COP26

O senador disse ainda que a realização da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, em sua opinião é um exemplo para o mundo e, ao mesmo tempo, um evento importante para o Brasil, principalmente pela defesa do meio ambiente, pauta que consta em vários debates ao redor do globo.