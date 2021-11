Paulo Rocha defende alternativa à PEC dos Precatórios

Em pronunciamento nesta quarta-feira (17), o senador Paulo Rocha (PT-PA) denunciou que a PEC 23/2021 ou PEC dos Precatórios, que estabelece novas regras para o pagamento das dívidas que a União tem com pessoas físicas e jurídicas decorrentes de decisões judiciais, além de promover o calote da União em relação ao pagamento desses créditos judiciais, irá excluir cerca de 24 milhões de famílias do Auxílio-Brasil, o programa de transferência de renda do governo federal que antes beneficiava em torno de 39 milhões de famílias.

Diante disso, Paulo Rocha, sugeriu que o Senado busque uma alternativa à chamada PEC dos Precatórios, para garantir o pagamento de benefícios para mais famílias, sem deixar de assegurar a quitação das dívidas judiciais da União.

— Por isso, é fundamental a busca de soluções, como a do senador José Aníbal (PSDB-SP), do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e da bancada do PT, através do senador Rogério Carvalho (PT-SE), para dar resposta. No Senado, há gente com experiência e responsabilidade perante o país e perante a Federação para buscar a solução para dar continuidade e atender todos aqueles que estão passando necessidade e fome no nosso país — disse.