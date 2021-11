Senado participa da 67ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre

Estande da Livraria do Senado na feira, instalada ao ar livre no Centro de Porto Alegre - Abelardo Mendes Jr/Livraria do Senado

O Senado participou da 67ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, realizada de 29 de outubro a 15 de novembro. Um dos eventos literários mais tradicionais do país, a feira foi realizada presencialmente e ao ar livre na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha. A última feira literária que o Senado havia participado de forma presencial foi em 2019, também em Porto Alegre.

A Livraria do Senado levou 100 títulos sobre legislação e obras clássicas relacionadas à história do Brasil, todos lançados pelo Conselho Editorial.

Atuação inovadora

Quem visitou o estande pôde conhecer os principais espaços do Senado e aprender sobre Poder Legislativo, história, arte e arquitetura por meio de um tour virtual de aproximadamente 15 minutos, com vídeos, fotos e mapas.

Responsável por coordenar a participação do Senado na feira, o chefe do Serviço de Multimídia da Coordenação de Edições Técnicas, Abelardo Mendes, destacou a importância da participação presencial no evento.

— No evento presencial tem gente de todas as idades, com posições políticas totalmente diferentes, o que nos possibilita chegar em um público que não usa tanto a internet. Poder apresentar nossa Casa e esclarecer sobre o papel institucional do Senado em nossa República é uma função muito relevante que desempenhamos nas Feiras.

O campeão de vendas da Livraria do Senado é a Constituição Federal, em livro e separata. Mas neste ano também teve destaque o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em Miúdos. Lançada este semestre, a obra adota linguagem informal e ilustrada, com diálogos simples, em quadrinhos, abordando a legislação de forma divertida para crianças e adolescentes.

Vozes do Brasil

No dia 6 de novembro, foi lançado o livro Vozes do Brasil - A linguagem política da Independência, uma seleção de panfletos políticos, publicados entre 1821 e 1824. Para a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, o livro é um marco para as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, em 2022.

— A partir da temática dos 200 anos da Independência do Brasil, que será comemorada no próximo ano, o livro mostra que o processo da independência não foi apenas um momento específico, mas de ampla discussão em que se envolveram vários atores além de, é claro, D. Pedro I. É muito importante isso porque mostra uma pluralidade neste que foi, sem dúvida, um dos principais acontecimentos na história do nosso país — disse Ilana.

Outra obra lançada pelo Senado na feira foi Diálogos sobre a Pandemia - Impactos sobre a cultura, parte de uma coleção que reflete a situação que o setor enfrenta com a pandemia do novo coronavírus.

No dia 8 de novembro, houve uma cerimônia de entrega de publicações em braile produzidas pelo Senado para a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Foram entregues 20 títulos, sendo 14 sobre legislação e 6 sobre literatura.

Livraria

Com mais de 50 anos de existência, a Livraria do Senado tem como missão disseminar o conhecimento por meio de livros impressos e digitais publicados pelo Senado Federal. O catálogo tem sido constantemente ampliado com obras sobre direito, legislação, história e literatura.

A livraria oferece obras a preço de custo e com frete grátis pelo site. A maior parte de seu acervo é disponibiliza gratuitamente em formato digital.