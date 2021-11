Comissão ouve na sexta-feira refugiados sírios e afegãos

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR) se reúne na sexta-feira (17), a partir das 10h. A audiência pública debaterá a situação dos refugiados da Síria e do Afeganistão no Brasil. A comissão ouvirá ativistas e refugiados dos dois países, como o sírio Abduljasset Jarour e os afegãos Fazel Ahmad e Amad Jaber.

Também participarão do debate a jornalista Flávia Mantovani (repórter do jornal Folha de S. Paulo), Camila Asano, coordenadora de Programas da Conectas Direitos Humanos, e a juíza Luciana Conforti, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).

A audiência atende pedido do presidente, senador Paulo Paim (PT-RS). Ele esclarece que o objetivo desse ciclo inicial de audiências é aprofundar informações como a quantidade de imigrantes no Brasil, a condição e as particularidades dos grupos, a situação nas fronteiras e a revalidação de diplomas entre outras.