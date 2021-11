Comissão sobre crise hidroenergética apresenta plano de trabalho e vota pedidos de informações

Está marcada para as 9h desta quinta-feira (18) a terceira reunião da Comissão Temporária Externa para Averiguar as Causas e Efeitos da Crise Hidroenergética.

Na primeira parte, os senadores devem apresentar o plano de atuação previsto na instalação do colegiado, em 28 de outubro. Em seguida, serão analisados dois requerimentos de autoria do presidente, senador Jean Paul Prates (PT-RN). Um deles pede informações ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre a atuação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg), criada pela Medida Provisória (MP) 1.055/2021. O segundo requerimento cobra, também de Bento Albuquerque, dados sobre o processo decisório que antecedeu a edição da MP, com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual escassez de água, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país.

Composta por 11 membros e 11 suplentes, a comissão tem prazo de funcionamento até junho de 2022. A reunião desta quinta-feira ocorrerá em caráter semipresencial, na sala 3 da Ala Senador Alexandre Costa.