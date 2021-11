Girão critica passaporte sanitário adotado pelo governo do Ceará

Em pronunciamento desta terça-feira (16), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) criticou a decisão do governador do Ceará, Camilo Santana, que, segundo ele, após retornar de uma viagem à Europa, decidiu copiar alguns dos protocolos adotados na União Europeia e impôs passaporte sanitário apenas com comprovação vacinal no Estado.

O senador declarou-se favorável à vacinação, mas disse não concordar com a imposição do passaporte sanitário pelo governo estadual. Em sua opinião, trata-se de uma imposição que restringe a liberdade das pessoas em seu direito de ir e vir.

— Estamos tomando medidas cabíveis para evitar essa restrição de liberdade, esse arroubo autoritário aqui no estado do Ceará. Sou totalmente a favor das vacinas, do distanciamento físico, do uso de máscara, dos tratamentos que, desde que Medicina é Medicina, existem, mas, numa guerra, todas as armas têm que ser usadas, mas têm que ser usadas com muita serenidade, com muito bom senso, com muita responsabilidade, respeitando as pessoas que pensam diferente. Isso, sim, é democracia — declarou Girão.