Covid-19: Brasil tem 611,4 mil mortes e 21,96 milhões de casos

Desde o início da pandemia, 611.478 pessoas perderam a vida para a covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, autoridades de saúde registraram 132 novas mortes.

Ainda há 2.893 óbitos em investigação - situação que ocorre porque, para saber se o paciente morreu de covid-19, são necessários exames e procedimentos posteriores.

A quantidade de pessoas que contraíram a doença no país, desde o início do surto sanitário, chegou a 21.965.684. Entre ontem e , secretarias de Saúde confirmaram 4.918 novos diagnósticos positivos de covid-19. , o painel de dados do Ministério da Saúde totalizava 21.960.766 casos acumulados.

Hoje, no Brasil, há 176.839 casos em acompanhamento de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado.

Até o momento, 21.177.367 pessoas já se recuperaram da covid-19.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada nesta ça-feira (16). O balanço é elaborado a partir das informações enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde sobre casos e mortes relacionados à covid-19. Não foram incluídos novos dados do Ceará.

Os números, em geral, são menores aos domingos, segundas-feiras ou nos dias seguintes aos feriados em razão da redução de equipes municipais e estaduais para a alimentação dos dados. Às ças-feiras e dois dias depois dos feriados, costuma-se ter mais registros diários, pelo acúmulo de dados.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (153.067), Rio (68.753), Minas Gerais (55.942), Paraná (40.715) e Rio Grande do Sul (35.822).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.845), Amapá (1.995), Roraima (2.038), Tocantins (3.900) e Sergipe (6.036). Não houve novas mortes de ontem para no Acre e no Amapá.