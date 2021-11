Oriovisto diz que busca solução para garantir Auxílio Brasil, precatórios e teto de gastos

Em pronunciamento nesta terça-feira (16), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) ressaltou que nos últimos dias se tem dedicado a estudar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/2021, também chamada de PEC dos Precatórios, aprovada pela Câmara dos Deputados, e a conversar com outros senadores para chegar a um acordo para um texto que garanta o funcionamento do Auxílio Brasil aos mais pobres sem comprometer o teto de gastos e honrando o pagamento de precatórios.

Oriovisto participou, mais cedo, de reunião para tratar do tema com o líder do governo, senador Fernando Bezarra Coelho (MDB-PE), que defende a PEC dos Precatórios, e com os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e José Aníbal (PSDB-SP), críticos ao texto do governo.

— Penso que o Senado tem todos os meios de, num grande acordo, aprovar alguma coisa que não vá quebrar o teto de gastos públicos, nem irá dar calote em precatórios. Eu acho que preservar esses dois pontos já seria, por si só, uma verdadeira revolução. Claro que isso implicaria a volta dessa PEC à Câmara dos Deputados. Mas não vejo nisso nenhum problema, porque, havendo acordo, a Câmara pode, num mesmo dia, aprovar aquilo que nós pretendemos fazer aqui — disse Oriovisto.

Oriovisto enfatizou, ainda, que seguirá dialogando com seus pares, buscando um acordo colaborativo. Esclareceu que as discussões estão adiantadas. Só não poderia fornecer dar maiores detalhes, uma vez que estão em processo de negociação e, até este momento, ainda há muitos os pontos a discutir.