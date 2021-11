Wellignton Fagundes defende aproximação entre o Congresso e institutos de ciência

Em pronunciamento nesta terça-feira (16), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) ressaltou a necessidade de aproximar mais o Parlamento aos institutos que produzem ciência, de modo a desenvolver uma agenda que diminua a burocracia do país.

— Por muitas vezes o Brasil perdeu tempo demais com papéis e licenças, baseando-se em experiências no exterior, ao invés de iniciar testes precisos e assegurados pelos mais renomados cientistas brasileiros — disse o senador.

Wellington Fagundes destacou a visita que fez ao Instituo Butantan, ao lado do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), presidente da comissão temporária da covid-19. Junto com funcionários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os senadores foram recebidos pelo diretor, Dimas Covas, e puderam conhecer a capacidade fabril do instituto.

Em relação à ButanVac, primeira vacina contra covid-19 com produção integral no Instituto Butantan, o senador afirmou que o imunizante está na fase final de produção.

— Já está praticamente tudo pronto, tanto o parque fabril como toda a tecnologia para a produção da vacina brasileira — ressaltou o senador.