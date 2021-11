CCT debaterá impactos sociais e econômicos da implementação da rede 5G país

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) vai debater na quinta-feira (18), a partir das 11h, a implementação das redes móveis de quinta geração (5G) no país. O presidente da CCT é o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). Os senadores deverão avaliar os benefícios para os usuários, os desafios e oportunidades da indústria, além de questões relativas à segurança cibernética das redes.

Foram convidados para a audiência pública semipresencial: Renato da Fonseca, superintendente de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Arthur Pereira Sabbat, diretor do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); Marcela Carvalho, assessora especial da Presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); e um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), que ainda não foi escolhido.

No requerimento que apresentou para realização do debate, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou que é necessário que o Senado tome ciência dos preparativos para a implantação do 5G, “em termos de preços, qualidade de serviço e diversidade de aplicações para os consumidores, além das possibilidades de potencial aumento da produtividade econômica, mas também a inserção do país nas futuras evoluções das tecnologias de redes móveis”.

Já o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que também é autor de requerimento para debater o tema, argumenta que a implementação do 5G poderá ter forte impacto na economia nacional: “com a chegada da tecnologia 5G no Brasil a partir de 2022, esse processo será dinamizado e trará grandes oportunidades para a sociedade brasileira”.

Em outro debate sobre o assunto, em 28 de outubro, os senadores presentes se mostraram preocupados com o alcance da nova rede 5G, de forma que brasileiros de áreas remotas ou com baixo poder aquisitivo não sejam excluídos dos benefícios dessa nova tecnologia.

Isabel Dourado, com supervisão de Guilherme Oliveira