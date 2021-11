Comissão Senado do Futuro cobra esclarecimentos sobre debandada no Inep

Presidente da comissão, Izalci Lucas é autor do requerimento para a audiência - Roque de Sá/Agência Senado

Após a debandada de 37 servidores e comissionados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste mês de novembro, a Comissão Senado do Futuro (CSF) quer esclarecimentos sobre o ocorrido e seus impactos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enen 2021). Para discutir o caso, o colegiado reúne-se nesta quarta-feira (17), às 10h.

Segundo o presidente da CSF e autor do requerimento, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), há preocupação sobre os principais pontos que envolvem o Enem 2021, cujas provas estão marcadas para 21 e 28 de novembro. Há aproximadamente 3,4 milhões de inscritos.

Izalci lembrou que a Associação dos Servidores do Inep (Assinep) publicou carta de demissão coletiva sob a alegação de "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep".

Foram convidados a debater o caso o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro; o presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF); e o presidente da Assinep, Alexandre Retamal.