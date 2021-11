Crédito para modernizar Judiciário cearense vai ao Plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou a contratação de operação de crédito externo de US$ 28 milhões (cerca de R$ 150 milhões) entre o Governo do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiar parte do Programa de Modernização do Poder Judiciário do estado.

A matéria (MSF 63/2021) foi encaminhada ao Plenário em regime de urgência, a pedido do senador Jean Paul Prates (PT-RN), podendo ser votada ainda nesta quarta-feira (16).

A leitura do relatório foi feita na reunião pelo líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ele explicou que a matéria, de iniciativa da Presidência da República, é "consensual". O relator do projeto, Cid Gomes (PDT-CE), destacou os benefícios do projeto para a Justiça cearense.

— Serão mais de R$ 100 milhões aplicados em diversas iniciativas que têm por objetivo modernizar e tornar mais ágil o Poder Judiciário em nosso estado — estimou o relator.