WhatsApp permite esconder informações de contatos específicos

Com a ferramenta, os dados ‘visto por último’, foto do perfil e recado poderão ser escondidos de algumas contas (Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil)

O WhatsApp lançou um recurso de privacidade para usuários inscritos no programa Beta de testes. A novidade permite esconder informações de pessoas específicas, as quais hoje só é permitido deixar visíveis para todo mundo, para ninguém ou para os contatos.

Com a ferramenta, os dados ‘visto por último’, foto do perfil e recado poderão ser escondidos de algumas contas. Atualmente, só o status pode ficar invisível para determinada lista de pessoas.

A chegada da opção ‘Meus contatos, exceto…’ para outras configurações de privacidade foi revelada em setembro pelo site WABetaInfo. De acordo com a página, quem optar por desabilitar o ‘visto por último’ para alguém não poderá ver quando foi a última vez que aquela pessoa entrou no aplicativo.

A regra não valerá, porém, para a foto do perfil e o recado. Ou seja, o usuário continuará vendo essas informações no perfil de alguém que foi colocado na lista de exceções.

A novidade está chegando aos poucos para quem é inscrito no Beta do WhatsApp, no entanto deverá ser lançada para todos os usuários comuns do aplicativo de mensagens. Além desse recurso, o mensageiro da Meta (ex-Facebook) trabalha em funções como comunidades e cashbacks em pagamentos.

