Rio: passaporte da vacina é exigido em locais públicos fechados

Todas as pessoas a partir de 15 anos de idade na cidade do Rio deverão apresentar seus comprovantes de vacinação com as duas doses para acessar locais públicos, como estádios, cinemas, teatros, espaços de shows e museus. A determinação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vale a partir desta sexta-feira (12).

A exigência ocorre porque houve a antecipação do prazo para a segunda dose da Pfizer para pessoas com 15 anos ou mais. Também os idosos de 61 anos ou mais deverão apresentar seus respectivos comprovantes com o ciclo vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid-19 mais a dose de reforço. Crianças e adolescentes menores de 15 anos não precisarão apresentar comprovante.

A comprovação da situação vacinal pode ser feita com o certificado de vacinação digital disponível na plataforma ConecteSUS ou com comprovante, caderneta ou cartão de vacinação.