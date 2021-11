Frente Parlamentar Observatório da Pandemia entrega relatório final ao Ministério Público

Ontem, quarta-feira (10), os senadores Randolfe Rodrigues (REDE), Renan Calheiros (PMDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM), Simone Tebet (PMDB-MS) e Humberto Costa (PT-PE), que integram a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, entregaram o relatório final da CPI da Pandemia ao Ministério Público, em São Paulo. e amanhã (12), uma será entregue ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na sua conta do Twitter, o Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, escreveu: “É muita gente enlutada à espera por Justiça. Ontem estivemos em São Paulo e amanhã o grupo vai para o Rio de Janeiro entregar o relatório para as autoridades. Não descansaremos enquanto a Justiça não for feita!”

Omar Aziz também destacou a contribuição do jurista Miguel Reale Júnior e da juíza Sylvia Steiner, ex-integrante da Corte Internacional de Haia. "Foi fundamental para a CPI elaborar seu relatório com base técnica e jurídica. Hoje, a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia se reuniu com eles”.

O parlamentar afirmou que a entrega oficial do relatório da CPI ao Procurador-Geral do MP de São Paulo,Mário Sarubbo, vai auxiliar no avanço das investigações da Força-Tarefa da Prevent Senior, criada pelo órgão.

Em postagem nas redes sociais, a Senadora Simone Tebet registrou a entrega do documento.

Visita ao Instituto Butantan

Além da entrega do relatório final, a Frente Parlamentar fez uma visita ao Instituto Butantan, em São Paulo. Os senadores conheceram as fábricas e tiveram informações sobre a produção de vacinas.

O senador Humberto Costa (PT-PE), destacou o trabalho realizado pelo Instituto Butantan e a importância da CoronaVac. “Destacamos o belo trabalho feito pelo Instituto ao longo da pandemia e a importância da CoronaVac, como a primeira vacina contra a Covid-19 a chegar aos braços dos brasileiros.”

O senador Renan Calheiros, que foi relator da CPI da Pandemia, destacou a queda da procura pela ivermectina, remédio que o presidente Jair Bolsonaro recomendava para Covid. “Farmacêuticos dizem que as vendas caíram quase 90%. E reconhecem que a mudança é resultado da CPI. Conseguimos deter a escalada do charlatanismo. Não é pouca coisa.”

Isabel Dourado, com supervisão de Guilherme Oliveira