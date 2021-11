Mais cinco Comissões do Senado aprovam R$ 8,7 bi de emendas ao Orçamento de 2022

Nesta quinta-feira (11), mais cinco Comissões permanentes do Senado aprovaram suas emendas ao projeto do Orçamento 2022, no total de R$ 8,740 bilhões. Cada Comissão pode apresentar até oito emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, o PLN 19/2021: são até quatro emendas de apropriação (inclusão de despesa) e até quatro emendas de remanejamento de despesas.

Os totais das emendas aprovadas em cada Comissão foram os seguintes:

Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE): R$ 3 bilhões

Comissão Senado do Futuro: R$ 840 milhões

Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados: R$ 650 milhões

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE): R$ 3,6 bilhões

Comissão do Meio Ambiente (CMA): R$ 650 milhões

De acordo com o Relatório de Admissibilidade de Emendas da CMO, emenda de Comissão precisa ter: caráter institucional (compatibilidade da ação proposta com as competências da Comissão); interesse nacional (alcance dos benefícios da ação); elementos, critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos recursos, em função da população beneficiada pela respectiva política pública.

O PLN 19/2021, como toda LOA, estima a receita e fixa a despesa da União. Os projetos sobre temas orçamentários tramitam na CMO. Deputados, senadores, bancadas estaduais e Comissões podem apresentar sugestões para despesas e receitas do governo federal no próximo ano até 16 de novembro.

