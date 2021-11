Romário preside sessão do Congresso pela primeira vez

Senador Romário (PL-RJ) presidiu a sessão do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados - Pedro França/Agência Senado

O senador Romário (PL-RJ) presidiu, pela primeira, uma sessão do Congresso Nacional. No início da sessão conjunta desta quinta-feira (11), no Plenário da Câmara dos Deputados, o senador destacou o fato, em rápido discurso. Ele lembrou que teve uma infância pobre, antes de ser tornar um jogador conhecido mundialmente, e já foi deputado federal, tendo sido eleito em 2010.

— Nada mais simbólico que, no mês da consciência negra, assuma a cadeira de presidente deste Parlamento um negro, um lutador, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência e em seu maior espelho — afirmou o senador.

Romário disse carregar consigo todos os símbolos de um Brasil em que acredita: plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Segundo o senador, trata-se de um Brasil que sabe e deve respeitar a diferença e a luta por um futuro melhor.

— Agradeço ao povo fluminense, ao povo brasileiro, aos parlamentares, à minha família, amigos, toda a minha equipe e a Deus por estar aqui. Contem comigo para conduzir os trabalhos da forma mais democrática possível — concluiu.

Nessa quarta-feira (10), Romário também presidiu, pela primeira vez, uma sessão do Senado, onde é o segundo vice-presidente. Na ocasião, ele também fez um discurso, apontando que sabe da responsabilidade do seu cargo, mas que nunca imaginou, em sua infância humilde na favela do Jacarezinho, conquistar tudo o que conquistou na vida.