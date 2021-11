Senado vai comemorar os 50 anos da escola Ciman, de Brasília

O Plenário do Senado promove na sexta-feira (19) uma sessão especial para celebrar o aniversário de 50 anos do Colégio Ciman, de Brasília. A proposta de realização da solenidade (RQS 2.209/2021) foi apresentada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

O Ciman foi fundado em 1971 como um curso de preparação para estudantes adultos com vistas ao exame supletivo da época, conhecido como “Madureza”. O nome da escola é derivado da sua sigla original: Curso Integral de Madureza da Asa Norte (a partir do bairro de Brasília onde ele se instalou inicialmente). Hoje, ele tem unidades localizada nos bairros Octogonal e Cruzeiro Novo, em Brasília, e oferece educação infantil, ensinos fundamental e médio, além de educação em período integral.

No requerimento para realização da sessão, Izalci destaca que a base da educação oferecida pela escola são os “bons valores humanos” e que a instituição está sempre investindo na formação da sua equipe. Para o senador, que foi presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe) do DF, os alunos que passam pelo Ciman se preparam “para abraçar qualquer profissão, vivendo como cidadãos éticos, competentes, felizes e realizados”.