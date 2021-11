Jayme Campos defende aprovação do fundo de estabilização para regular preços do petróleo

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (10), o senador Jayme Campos (DEM-MT) ressaltou que a escalada dos preços dos combustíveis cobrados pela Petrobras é motivo de preocupação para todos os brasileiros. Ele argumentou que esses constantes e significativos aumentos nos últimos meses se devem à “flutuação do câmbio e aos preços do petróleo no mercado internacional”.

O senador enfatizou, também, que as altas descontroladas dos preços dos combustíveis interferem negativamente na economia nacional, pois causam grandes impactos no orçamento da classe trabalhadora, além de atingir todo setor empresarial e a renda das famílias brasileiras.

— Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes à inflação acumulada nos últimos doze meses, a variação nos preços dos combustíveis de veículos chegou a 45% — declarou.

Diante da situação, disse que o Senado não pode ficar apenas como espectador de um problema que encarece desenfreadamente os preços desses insumos essenciais à economia do País. Por isso, apelou para que a Casa [Senado] se empenhe e discuta o projeto de lei, de sua autoria (PL 1.582/2021), que institui o fundo de estabilização de preços de petróleo (Fepetro), com a finalidade de constituir fonte de recursos para programas e projetos que contribuam para a estabilização dos preços no mercado de petróleo e de gás natural.

— Penso que o Parlamento pode – e deve – disponibilizar e fornecer instrumentos para que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, possa, finalmente, conter as flutuações dos preços desses produtos no mercado doméstico. Dessa forma, vamos contribuir para proteger o consumidor, reduzir os custos do setor produtivo e aliviar a pressão financeira sobre a renda da família brasileira.